В Луховицах День предпринимателя отметили озеленением парка и праздничным награждением

В Комсомольском парке города Луховицы прошла акция, посвященная Дню предпринимателя. Мероприятие, приуроченное также к 80-летию Победы, включало в себя высадку аллеи туй.

В акции принял участие глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин, а также депутаты и представители бизнеса.

«Наши предприниматели – гордость округа. Они, несмотря на экономические сложности, продолжают развивать бизнес, создают рабочие места, поддерживают социальные проекты. Такие акции показывают, что для луховицкого бизнеса важно не только дело, но и память, традиции, забота о будущем», – сказал Сергей Тимохин.

Завершением мероприятия стала торжественная церемония награждения предпринимателей, которая прошла на летней веранде кафе «Грез». Сергей Тимохин вручил почетные грамоты, выразив представителям бизнеса благодарность за их вклад в развитие экономики округа, активное участие в общественной жизни и поддержку партийной акции «Добрые дела».