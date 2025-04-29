В Луховицах отметили День работников скорой помощи

«Благодаря вашему труду, умению принимать решения в экстремальных условиях и безграничному милосердию система здравоохранения сохраняет свое главное предназначение — служение человеку. Вы даете шанс на выздоровление и вдохновляете на борьбу за жизнь. Пусть ваши сердца остаются полными сил и доброты, а труд будет оценен по достоинству», — сказал Сергей Тимохин.