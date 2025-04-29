В Луховицах отметили День работников скорой помощи
Фото: [Пресс-служба Администрации муниципального округа Луховицы]
Коллектив Луховицкой подстанции скорой медицинской помощи поздравили с профессиональным праздником представители местной власти и партии «Единая Россия».
Торжественное мероприятие прошло в здании администрации. Глава округа, секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Воронин выразили благодарность медикам.
В знак признательности за многолетний профессионализм, преданность делу и активное участие в реализации партийного проекта «Здоровое будущее» сотрудники скорой помощи получили подарки и благодарственные письма.
«Благодаря вашему труду, умению принимать решения в экстремальных условиях и безграничному милосердию система здравоохранения сохраняет свое главное предназначение — служение человеку. Вы даете шанс на выздоровление и вдохновляете на борьбу за жизнь. Пусть ваши сердца остаются полными сил и доброты, а труд будет оценен по достоинству», — сказал Сергей Тимохин.
Геннадий Воронин, обращаясь к медицинским работникам, пожелал им крепкого здоровья, внутренней гармонии, успехов в профессиональной деятельности и искренней признательности от жителей Луховиц.
«Пусть каждый день будет наполнен уважением, поддержкой близких и уверенностью в важности выбранного вами трудового пути», — отметил Геннадий Воронин.