В Луховицах отметили праздник тыквы на ярком эко-фестивале

Мероприятие развернулось на центральной площади возле Дома культуры «Старт» и привлекло множество жителей города и окрестностей. Гостей ждало много интересных активностей и соревнований, которые создали атмосферу радости и веселья. Организаторами события выступили окружная администрация, Дом культуры «Старт» и местное отделение партии «Единая Россия».

Кульминацией фестиваля стал конкурс тыкв, где луховичане продемонстрировали достижения в выращивании гигантских плодов. Лучшие участники отмечены ценными наградами и памятными сувенирами. Помимо этого, были организованы конкурсы на самую крупную и красивую тыкву, самый необычный зонт и креативное платье, выполненное из переработанных материалов.

Особое внимание посетителей привлекла экспозиция «Треш-арт» – коллекция художественных произведений, созданных из вторсырья. Мастера из городских творческих студий провели ряд увлекательных мастер-классов, а художники Дома культуры «Старт» представили работы на выставке.

В рамках фестиваля также действовала акция «Забери-Маркет», где люди могли обмениваться ненужными, но еще пригодными вещами. Жители приносили на обмен самые разные предметы – от декоративных элементов интерьера до книг и детских игрушек, обязательным условием было хорошее состояние вещей.

Студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума порадовали всех дегустацией блюд, приготовленных из тыквы, а ученики местных школ угощали гостей вкусными тыквенными сладостями.

Яркий и насыщенный праздник завершился раздачей кусков огромных тыкв, оставив самые теплые воспоминания у его участников.