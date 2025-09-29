В Луховицах отметили успех юных медиа-творцов

В Луховицах состоялось заключительное событие образовательного проекта «Школа блогера-путешественника Дементия Ципулина», получившего поддержку от Президентского фонда культурных инициатив.

В Культурно-выставочном центре прошла церемония награждения победителей творческого состязания «Заокский медиа-маршрут».

Участники программы, увлеченные искусством фотографии и журналистикой, предоставили на выставку работы, запечатлевшие живописные уголки родной земли. Экспертное жюри определило лучшие фотографии, которые были представлены на фотовыставке «Заокский край Дементия Ципулина».

Мероприятие объединило молодых креаторов, их наставников и родителей, наполнив атмосферу радостным предвкушением. Помимо впечатляющих фотоснимков, зрителям были показаны видеоролики, демонстрирующие, что участники проекта освоили техники создания привлекательного визуального контента.

Победители были отмечены заслуженными наградами – дипломами и сборником «Формула успешного фотографа». Проект расширил возможности для юных луховичан, стимулируя развитие их творческого потенциала в сфере медиа.