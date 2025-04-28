В Луховицах отметят начало теплого сезона в парке Воробьева

1 мая в городском парке Луховиц, носящем имя легендарного героя Великой Отечественной войны, летчика-испытателя Ивана Воробьева, запланировано праздничное мероприятие, посвященное началу теплого времени года. Мероприятие рассчитано на семейный отдых и приглашает всех желающих, включая детей. 0+

Организацией праздника занимаются сотрудники парка, добровольцы и коллектив Дома культуры «Старт». Центральным местом проведения станет площадка возле открытой сцены ДК.

Начало программы – в 11:00. В это время откроется фотовыставка «Искусство на траве». Одновременно стартует увлекательный турнир по гигантским шашкам, где юные участники смогут посоревноваться, перемещая крупные игровые фигуры по специально размеченному полю. С 11:30 до 12:00 пройдет познавательный краеведческий семинар, посвященный истории парка. С 12:00 откроется «Мастерская весеннего вдохновения», а в 12:30 состоится увлекательный творческий мастер-класс.

Завершением праздничного дня станет интерактивная игра «Парк-Арт», которая продлится с 13:00 до 14:00.

Посещение мероприятия бесплатное.

Организаторы рекомендуют гостям учитывать погодные условия и одеться соответственно, так как ожидается температура около 12 градусов Цельсия.