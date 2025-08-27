В Луховицах отремонтировали проблемный участок дороги на улице Луговой

В городе Луховицы завершились масштабные работы по капитальному ремонту участка дороги на улице Луговой, который долгое время вызывал нарекания у местных жителей. Их обращения о необходимости улучшить состояние дороги были услышаны и реализованы в этом году.

Проект был реализован при поддержке правительства Московской области и в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

На завершающем этапе работ приехал и проверил их качество глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин, а также представители администрации и активисты проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».

«Состояние дороги на улице Луговой было крайне неудовлетворительным, особенно в межсезонье, когда передвигаться по ней было затруднительно. Сейчас здесь уложено новое асфальтовое покрытие площадью 10 тысяч квадратных метров, что сделало передвижение удобным и безопасным. Однако объекту еще предстоит пройти финальную экспертизу», — поделился Сергей Тимохин.

Общая протяженность отремонтированного участка составила 1,9 километра. В рамках проекта были проведены подготовительные работы по созданию слоев дорожного покрытия, укреплению основания, укладке асфальта, благоустройству прилегающей территории и установке необходимой дорожной инфраструктуры.

«В этом районе города застройка ведется уже достаточно давно. Здесь проживает много людей, в том числе семьи с детьми и пожилые ветераны. Раньше они испытывали неудобства при передвижении по дороге с щебеночным покрытием. Теперь эти проблемы решены», — прокомментировала активистка партийного проекта «Безопасные дороги» Наталья Артеменкова.

Местные жители выразили удовлетворение выполненными работами, отметив их высокое качество.

«Дорога была в ужасном состоянии, врагу не пожелаешь. Теперь передвигаться по ней комфортно и безопасно, не нужно беспокоиться, что автомобиль может повредиться», — поделился житель улицы Александр Петренко.

Помимо участка на Луговой улице, в округе Луховицы в течение лета проводились и другие дорожные работы. В городе заасфальтированы участки на втором Новом и пятом проездах, а также между улицами Пушкина и Луговой. Еще проведено асфальтирование дорог на Троицкой улице в селе Дединово, Садовой улице в поселке Красная Пойма, Большой площади в поселке Белоомут, от Новой улицы в селе Матыра до деревни Новоходыкино. Также в Дединове был засыпан щебнем участок дороги между домами № 22 на Троицкой улице и № 37 на Садовой улице.