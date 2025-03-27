В Луховицах появилась «Парта Героя», посвященная Владимиру Козлову

В Луховицкой школе № 1 состоялось открытие «Парты Героя», посвященной Владимиру Васильевичу Козлову, участнику Великой Отечественной войны и Герою Советского Союза. Это событие — продолжение патриотической инициативы «Единой России» в рамках проекта «Новая школа».

Для школы открытие именной парты стало важным событием. Владимир Козлов учился именно в этом месте, здесь он получил образование и закалил свой характер. В годы войны он проявил себя как отважный защитник Родины, совершив на своем штурмовом самолете 86 боевых вылетов. За выдающиеся подвиги и мужество в борьбе с фашистами в возрасте 21 года он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Глава Луховиц и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин подчеркнул важность патриотического воспитания молодёжи и необходимость сохранения исторической памяти. Он отметил, что ребята понимают ценность этих уроков, и пообещал продолжить работу в этом направлении.

На торжественной церемонии выступила директор школы и депутат муниципального округа Луховицы Ирина Суркова, которая считает, что «Парта Героя» станет для учащихся источником вдохновения в учебе, спорте и общественной деятельности. Она пожелала ребятам мирного неба, уверенности в себе и успехов во всех начинаниях.

Первыми за «Парту Героя» сели третьеклассницы Полина Донских и Желана Курносых, которые торжественно поклялись чтить память Владимира Козлова и быть достойными патриотами России.

Инициатива «Парта Героя», реализуемая партией «Единая Россия», уже три года успешно действует в Луховицком округе. Цель проекта — увековечить память участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других людей, прославивших свой край. На каждой парте размещен портрет героя и краткая биография, рассказывающая о его подвигах и заслугах. В настоящее время в округе установлено уже 19 таких парт.