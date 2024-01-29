В Луховицах поздравили жителей блокадного Ленинграда

Почетными гостями мероприятия стали Наталья Андреевна Чинючина и Галина Георгиевна Смирницкая, которые лично преодолевали все трудности в блокадном Ленинграде. Ветераны рассказали, как мирное население и защитники воссоединились для спасения города, ежедневно проявляя невероятное мужество и силу духа.

Наталья Андреевна, будучи в момент начала блокады Ленинграда второклассницей, хорошо запомнила все, что происходило.

«В нашей семье в первую блокадную зиму умерли три человека от голода. Я в семье из детей была старшей — в 1942 году исполнилось 10 лет. На мне было хозяйство в квартире. Младших я отводила в детский сад, отоваривала их хлебные и продовольственные карточки. Еще добывала воду. Водопроводы тогда замерзли и не работали. За водой ходили на Неву или собирали снег, топили его с помощью буржуйки», — вспоминает Наталья Андреевна.

В годы блокады Ленинграда маленькие дети быстро взрослели. Наталья Андреевна и ее ровесники следили за светомаскировкой в домах. Было запрещено включать свет в ночное время суток, чтобы усложнить врагу нанесение авиаударов по мирному городу. Дети следили, чтобы нигде не горел свет. Наталья Андреевна также поделилась воспоминаниями, как ухаживала за ранеными.

«Мы помогали медсестрам и санитарам ухаживать за ранеными. Кому-то требовалось поправить повязку или подушку, поднести попить, позвать врача или написать письмо. Пришлось пережить и бомбежку в поезде, и попытки немцев потопить судно, на котором нас перевозили по Ладожскому озеру. Мы чуть не утонули, а судно, которое шло рядом с нашим, затонуло», — вспоминает Наталья Андреевна.

Когда началась Великая Отечественная война, Галине Георгиевне Смирницкой было всего два года. Страшные события того времени остались жуткими фрагментированными воспоминаниями.

«Помню, как мы жарили дрожжи, как грызли дуранду — спрессованный клеем жмых. Мама работала в совхозе, и однажды она меня взяла к себе, чтобы я что-нибудь „пощипала“. Я там упала в обморок, так как была дистрофиком. Мне тогда нашли садик, оформили, и я стала туда ходить. Первую же зиму одна дома провела — закрытая, в полутьме на кровати. Крыс помню. У подушки лежали бревнышки. Если шорох слышала, то в сторону, откуда он доносился, кидала полешки против крыс», — говорит Галина Георгиевна.

Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин с особым уважением выслушал истории гостей. Он поблагодарил Наталью Андреевну и Галину Георгиевну за силу духа и стойкость, за мужество и любовь к Родине. Спикер отметил, что приглашенные ветераны — достойный пример для молодого поколения, которому важно знать историю своей страны. Несломленные женщины не сдались в годы блокады Ленинграда, несмотря на юный возраст и жуткие условия.

Глава Сергей Тимохин вручил Наталье Андреевне и Галине Георгиевне знаки в честь 80-летия со дня освобождения блокадного Ленинграда. Он пожелал ветеранам здоровья, внимания близких и их любви.

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