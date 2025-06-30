В Луховицах продолжаются отправки молодых людей для прохождения срочной службы в армии

Мероприятие по отправке новобранцев прошло у здания Луховицкого военного комиссариата. Призванные на срочную службу, они не будут задействованы в боевых действиях.

На церемонии присутствовали глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин и военный комиссар Луховиц и Зарайска Михаил Карманов. Они пожелали призывникам успешного прохождения службы, выполнения всех приказов, быстрого освоения военной специальности и полезного опыта, который пригодится в будущем.

«Армия станет для вас настоящей школой жизни, где вы повзрослеете и окрепнете. Будьте верны традициям, стремитесь к успеху и сохраняйте боевой дух», - обратился к призывникам Сергей Тимохин.

Михаил Карманов отметил, что работа по призыву в Луховицком военном комиссариате продолжается и в планах предусмотрена еще одна отправка молодых людей на срочную военную службу.