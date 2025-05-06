В Луховицах проходит реконструкция спортивного комплекса «Спартак»

В Луховицах активно идет масштабная реконструкция стадиона «Спартак», запланированной для завершения к концу 2025 года. Проект реализуется в рамках губернаторской программы, направленной на развитие социальной инфраструктуры, а также Народной программы партии «Единая Россия».

Ход выполнения работ проконтролировали глава Луховицкого округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин и депутат Московской областной Думы Максим Коркин.

«Обновление «Спартаку» было крайне необходимо. Со временем трибуны пришли в аварийное состояние. Вместо ремонта подрядчики приняли решение о демонтаже старой конструкции, и сейчас ведется строительство новой», – заявил Сергей Тимохин.

В результате реконструкции на территории стадиона появится современная трибуна, рассчитанная на 1500 зрителей. Конструкция будет крытой, что обеспечит комфортный просмотр спортивных мероприятий, таких как мотогонки на льду и другие соревнования, независимо от погодных условий. Под трибуной предусмотрены помещения для административных нужд, спортивные залы, тренажерный зал, а также раздевалки. Футбольное поле будет оснащено искусственным покрытием, что позволит проводить соревнования как областного, так и федерального уровня. Кроме того, в проект включены создание парковки, беговых дорожек, универсальной спортивной площадки и шумозащитной стены.