В Луховицах прошла акция «Подарки ветерану»

Инициативу поддержали глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин, депутат Московской областной Думы Максим Коркин, луховицкие депутаты, представители администрации, соцзащиты, окружного Совета ветеранов, активисты Юнармии, «Движения Первых», молодежного центра «Юнимакс», а также «Волонтеры Подмосковья» и волонтеры, задействованные в СВО, сотрудники военкомата, Луховицкой городской прокуратуры и банка ВТБ, судебные приставы и работники культуры.

Военнослужащие и юнармейцы провели торжественный марш у домов ветеранов, приветствуя Героев, а молодежь исполняла патриотические песни.

В настоящее время в Луховицах проживает лишь 4 ветерана Великой Отечественной войны и тех, кто к ним приравнен. Каждый получил поздравления с цветами и памятными подарками. Первым пунктом посещения стал дом Серафима Павловича Урюпина, проживающего в поселке Белоомут. В 1943 году он добровольно вступил в ряды Красной Армии и 5 января 1944 года принял военную присягу. Ветеран принимал участие в ряде сражений и дошел до Берлина. После демобилизации в 1951 году он посвятил 33 года работе в шахтах Южно-Сахалинска и был награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Берлином» и «За взятие Берлина».

«Было трудно и страшно, но мы справились. После войны еще 7 лет служил в Берлине для поддержания порядка, так как обстановка оставалась сложной. День Победы для меня – воскрешение памяти о боевых товарищах и друзьях, безграничное счастье», – сказал Серафим Павлович.

В Белоомуте поздравления принимала и Нина Никитична Никонорова, родившаяся 6 ноября 1938 года в селе Скородном Орловской области. Она пережила трагические годы войны, когда ее родное село было разрушено, а она сама получила ранения.

«Когда немцы пришли, мне было 3 года. Село в тысячу домов они сожгли, а нас выгнали на мороз и стали расстреливать. Я получила увечье, но выжила», – рассказала Нина Никитична.

В поселке Газопроводск участники акции поздравили Сергея Васильевича Минаева, родившегося в 1928 году. С 14 лет он работал в колхозе, затем служил в авиационном полку и пограничном отряде. Впоследствии Сергей Васильевич посвятил трудовую деятельность газовому хозяйству (с 1951 по 1988 год), за что был удостоен звания «Ветеран труда».

В поселке Врачово-Горки живет еще один ветеран – Алексей Алексеевич Прохоров, рожденный в 1928 году. После окончания Великой Отечественной войны он участвовал в борьбе с бандеровским движением и отрядами «Лесных братьев». Вернувшись с военной службы, Алексей Алексеевич долгие годы работал в местном совхозе, внеся значительный вклад в развитие округа.