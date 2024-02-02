В Луховицах провели второй фестиваль робототехники «Робофест» среди школьников

В городском округе Луховицы прошел очередной фестиваль робототехники, где поучаствовали местные команды, а также гости из Коломны и Зарайска.

Луховичане и гостевые команды боролись за победу на конкурсе робототехники. Фестиваль с заданиями организовала администрация округа и педагоги городской школы №1. Участники показали, насколько хороши в робофутболе, робогонках, программировании, конструировании и многом другом. Многие навыки школьники продемонстрировали на мастер-классе и квесте «От простого к сложному».

«Будущее начинается здесь и сейчас. Робототехника развивается стремительно. Она везде нас окружает, применяется уже в каждом направлении. Мы решили не отставать от общемировой тенденции и придумали такой фестиваль. Задача – как можно раньше научить детишек, буквально с пятых и шестых классов, новым технологиям и быть готовыми к будущему», – отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Фестиваль признали успешным и насыщенным. Особенно интересным было наблюдать, как участники управляли роботами. При этом командам нужно было преодолеть извилистую трассу. Робофутбол прошел динамично и громко, как это бывает на классических спортивных соревнованиях.

Зрителям запомнилась и творческая часть вечера: пятиклассницы из Луховицкой школы №1 станцевали вальс вместе с роботами-пандами mTiny. Одна из участниц номера Александра Тюрина отметила, что было непросто добиться синхронности с роботом, но в итоге долгие тренировки помогли добиться идеальных движений.

В первой городской школе робототехнику как современное направление ведет Александр Скориков. Благодаря его урокам ученики смогли показать лучшие результаты на фестивале, хотя им достались не менее умелые соперники.

Ученики из Луховицкой школы №1 взяли «золото»: им выдали переходящий кубок, грамоты и сладкие подарки. Ученица гимназии №10 Алиса Митрохина взяла награду в конкурсе за лучшую эмблему.

По результатам второго «Робофеста» в Луховицах организаторы пришли к выводу, что нужно проводить мероприятие и дальше. Предварительно анонсировали третий фестиваль. Однако в этот раз его планируют сделать на открытой площадке, чтобы расширить команды участников. Среди них смогут быть не только школьники, но и все желающие.