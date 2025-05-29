В Луховицах состоялась срочная выездная администрация, посвященная капитальному ремонту терапевтического корпуса

Ход работ стал поводом для срочной выездной проверки, организованной главой Луховиц и секретарем местного отделения «Единой России» Сергеем Тимохиным. Он посетил объект в сопровождении представителей окружного Совета ветеранов, Общественной палаты, активистов партийного проекта «Здоровое будущее» и неравнодушных жителей, заинтересованных в обсуждении текущего хода работ.

«Здание корпуса морально устарело и не подвергалось серьезному обновлению со дня его возведения, что сделало проведение работ крайне необходимым. После завершения реконструкции помещения и внешний облик корпуса претерпят значительные изменения. Наша главная задача – обеспечить комфортные и удобные условия для пациентов. Помимо капитального ремонта, в больницу уже поступило современное, дорогостоящее медицинское оборудование», – заявил Сергей Тимохин.

Участники выездной администрации провели детальный осмотр этажей и задали вопросы бригаде строителей. Было подчеркнуто, что на время проведения ремонтных работ больница продолжает функционировать в обычном режиме. В настоящее время работы ведутся в одной части здания, в то время как в другой продолжается лечение пациентов и работа медицинского персонала.

По словам подрядчиков, реализация проекта сопряжена с определенными трудностями, что привело к незначительному сдвигу от первоначального графика. В связи с этим, запланированный переезд пациентов и персонала в обновленную часть пятиэтажного здания, который был намечен на конец апреля, не выполнен.

«Мы провели обстоятельную беседу с подрядчиками и добились усиления рабочих ресурсов. Строители заверили, что сроки завершения капитального ремонта остаются без изменений – конец 2025 года. Переезд в готовую «левую» часть здания состоится в июле», – отметил Сергей Тимохин.

Участники встречи выразили удовлетворение проделанной работой и отметили значительные улучшения в состоянии здания.