В Луховицах состоялись мероприятия, посвященные 80-летию Победы

9 мая в округе Луховицы прошли мероприятия в честь 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этот день жители округа возлагали цветы к памятникам и мемориалам, отдавая дань уважения героям прошлого.

Традиционно праздничные мероприятия в городе начались в парке, носящем имя Героя Советского Союза, легендарного летчика-испытателя Ивана Григорьевича Воробьева. У мемориального комплекса собрались представители местной администрации, коллектив Луховицкого авиационного завода, активные члены Совета ветеранов, организации «Боевое братство» и проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», сотрудники предприятий и организаций, волонтеры и неравнодушные жители. С речами к собравшимся обратились глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин, директор Луховицкого авиационного завода Юрий Якушов, руководитель местного филиала Ассоциации ветеранов СВО Николай Поляков и благочинный церквей первого Луховицкого округа иерей Александр Скабелин.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«На луховицкой земле во время войны располагался важный боевой аэродром. Отсюда ввысь поднимались наши самолеты, ускоряя наступление долгожданной Победы. Мы храним в памяти и чтим подвиг летчиков, техников, каждого, кто приближал этот триумф. Наш долг – сохранять память о мужестве соотечественников и быть достойными подвигов Героев», – выступил Юрий Якушов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

После выступления участники митинга возложили цветы к мемориалу Ивана Воробьева, завершив мероприятие в парке.

На Аллее Славы праздничные события начались с красочного прохода барабанщиц из Центра развития творчества детей и юношества, сопровожденного церемонией вноса знамени Победы, флага России и флага Луховиц. Глава округа Сергей Тимохин обратился к жителям с поздравительной речью.

«День Победы – это особенный и дорогой праздник для каждого из нас. Победа над фашизмом – яркий пример воинской и трудовой доблести, символ безграничной любви к Родине. Мужество солдат, самоотверженный труд в тылу, проявленный женщинами, детьми и пожилыми людьми, навсегда останутся в сердцах будущих поколений. Победа 1945 года и сегодня вдохновляет наших защитников, участвующих в специальной военной операции, помогая им одерживать победы. Луховичанам я желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне», – сказал Сергей Тимохин.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

После минуты молчания военнослужащие войсковой части 98532 возложили к Вечному огню гирлянду из цветов. За ними цветы принесли все желающие. Возложение сопровождалось праздничным салютом из стрелкового оружия, выполненным военнослужащими.