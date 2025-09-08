В Луховицах состоялось мероприятие в память о трагедии в Беслане

В парке имени Воробьева, расположенном в городе Луховицы, прошла акция под названием «Беслан не должен повториться». Это событие было организовано в целях увековечивания памяти о жертвах страшной трагедии 2004 года, когда террористическая группировка захватила школу в Беслане.

Инициаторами мероприятия стали молодежный центр «Юнимакс», администрация округа Луховицы и активисты проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». На площади собрались учащиеся местных школ и техникумов, юнармейцы, волонтеры, представители Совета ветеранов, общественной организации «Боевое братство» и Луховицкого благочиния. Несмотря на то, что с момента трагедии в Беслане прошел уже 21 год, память о ней жива и передается молодому поколению от старшего.

«Теракт в Беслане – это тяжелое испытание для всей страны. Невозможно не сопереживать и не помнить о погибших детях, родителях и педагогах. Мы стремимся сохранить память о них, регулярно организуя подобные мероприятия», – заявила командир отряда Юнармии в Луховицах Алина Гольцева.

Выступающие призвали собравшихся не допускать оправдания терроризма, не забывать о событиях в Беслане и активно участвовать в защите Отечества, а также демонстрировать единство и сплоченность.

«Данное мероприятие чрезвычайно важно для сохранения исторической памяти и осознания произошедшего. Увы, современные реалии диктуют необходимость быть бдительными, поскольку подобное может случиться в любой момент. Мы должны быть готовы оказать помощь нуждающимся и, прежде всего, помнить не только о жертвах бесланской трагедии, но и обо всех, кто пострадал от террористических актов», – подчеркнул председатель луховицкого Совета депутатов Геннадий Воронин.

События в Беслане потрясли весь мир. Террористы удерживали более тысячи заложников в здании школы почти трое суток, создавая для них невыносимые условия: отсутствие возможности двигаться, лишение пищи и воды. Здание школы было заминировано. 3 сентября было принято решение о штурме. В результате террористических действий погибло 334 человека. С тех пор 3 сентября в России считается Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

«334 человека погибли, и большая их часть – дети. 810 получили ранения, из которых 126 стали инвалидами. В этот день мы чтим память погибших от рук террористов, выражаем благодарность героям, которые участвовали в спасательной операции – бойцам Центра специальной подготовки и неравнодушным гражданам, помогавшим школьникам и детям. Мы должны помнить об этом ежедневно и проявлять абсолютную нетерпимость к любым формам терроризма», – обратился к собравшимся глава округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

В завершение мероприятия участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, оформленному игрушками, лампадами и бутылками с водой – символом того, чего так не хватало детям Беслана во время плена.