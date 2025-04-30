В Луховицах состоялся конкурс, демонстрирующий талант будущих парикмахеров

В Луховицком аграрно-промышленном техникуме при поддержке инициативы «Моя карьера с Единой Россией» состоялся конкурс профессионального мастерства среди студентов, осваивающих парикмахерское искусство. Семь студенток агротехникума боролись за призовые места.

Участницам конкурса нужно было не только создать элегантную укладку на моделях, но и представить свою работу, обосновать выбор стиля и техники.

Соревнование проходило в рамках номинации «Историческая прическа на волосах разной длины».

По результатам оценки первое место заняла Дарья Бабкина. Второе место получила Доминика Патрина, а третью ступень пьедестала заняла Зинаида Рябоконь.

«Признаю талант победителей и хочу выразить благодарность всем участницам за их профессионализм и креативный подход. Убежден, что подобные мероприятия мотивируют студентов к новым достижениям и стимулируют развитие их мастерства, необходимого для работы в сфере красоты», — подчеркнул Сергей Тимохин, глава муниципального округа Луховицы и секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Каждая участница получила благодарственное письмо и памятный подарок, а Дарья Бабкина стала обладательницей почетного кубка.