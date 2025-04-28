В Луховицах состоялся митинг в память героев Чернобыльской аварии

26 апреля в России отмечается День памяти участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также День памяти жертв этих трагедий. В эту дату россияне вспоминают людей, проявивших беспримерное мужество и самоотверженность при устранении последствий катастроф, особенно тех, кто принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 39 лет назад.

В Луховицах, в честь этой годовщины, на Аллее Славы состоялся митинг, организованный по инициативе активистов проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Мероприятие объединило ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы, представителей молодежи, депутатов от партии «Единая Россия», ветеранов и неравнодушных жителей округа.

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин обратился к собравшимся:

«Мы собрались, чтобы отдать дань уважения тем, кто рисковал жизнями ради спасения других. Наше поколение чтит тех, кто отдал жизни при выполнении долга. Память о погибших и пострадавших должна жить в наших сердцах и напоминать, как важны мужество и готовность прийти на помощь в трудную минуту».

Депутат Московской областной Думы Максим Коркин также принял участие в мероприятии. Он подчеркнул, что более полусотни жителей Луховиц были задействованы в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По словам депутата, их героизм, как и отвага каждого, кто трудился в зоне повышенной радиации, сыграло ключевую роль в предотвращении еще более серьезных последствий катастрофы.

«Мы преклоняемся перед подвигом ликвидаторов – перед теми, кто, несмотря на риск, бросился в сердце ада, чтобы остановить невидимого врага. Их мужество и жертвы спасли миллионы – как соседние города и страны, так и будущее планеты. Их подвиг навсегда останется в памяти человечества как высший пример отваги, самопожертвования и любви к людям», – сказал Максим Коркин.

Завершилось мероприятие минутой молчания в знак уважения к памяти погибших в результате техногенных катастроф и возложением цветов к мемориалу.