В Луховицах состоялся памятный митинг, посвященный 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». У Вечного огня на Аллее Славы собрались представители местного отделения «Единой России», а также активисты молодежных организаций, сторонники партии, администрация округа, члены Ассоциации ветеранов СВО, юнармейцы, участники организации «Боевое братство» и Совет ветеранов.

С речью на митинге выступил глава Луховиц, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти, передачи ее будущим поколениям, прославления подвигов российского народа и следования примеру героев, одержавших победу в войне.

«Луховичане проявили мужество в боях и внесли существенный вклад в достижение Великой Победы. 19 тысяч жителей нашего округа отправились на фронт. К сожалению, каждый четвертый из них погиб или числится пропавшим без вести. Среди луховичан— 13 Героев Советского Союза, 4 полных кавалера ордена Славы. Около 5 тысяч наших земляков удостоены наград за проявленные героизм, отвагу и бесстрашие. Необходимо помнить, какой ценой досталась нашей стране эта Победа, и оказывать поддержку современным героям, которые противостоят идеологии фашизма в зоне проведения специальной военной операции», – заявил Сергей Тимохин.

Слова приветствия также произнесли настоятель Казанского храма иерей Александр Карташов, руководитель местного отделения общественной организации «Боевое братство» Сергей Веселов и председатель окружного Совета депутатов от фракции партии «Единая Россия» Геннадий Воронин.

В завершение мероприятия участники почтили память луховичан, павших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.