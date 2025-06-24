В Луховицах создали портрет легендарного защитника Брестской крепости Ивана Зубачева, используя тысячи огненных свечей

Инициативу поддержали представители луховицкого отделения партии «Единая Россия», сторонники партии, а также активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», присоединившиеся к всероссийской акции «Огненные картины войны».

На площади перед Вечным огнем, у Аллеи Славы, был воссоздан образ Ивана Зубачева — героя Великой Отечественной войны, руководителя обороны цитадели Брестской крепости, уроженца села Подлесная Слобода, расположенного в Луховицком округе.

Для реализации замысла потребовалось 5000 свечей. Тщательная раскладка по разработанной схеме и последующее зажигание заняли 6 часов. Помимо портрета Ивана Николаевича, была выложена надпись «Луховицы помнят».

Акция получила поддержку представителей окружного отдела МВД России и войсковой части 98532. Руководством процесса создания светового рисунка занималась основатель изостудии «Белая стрекоза» Валерия Фомина, а помощь в фото- и видеосъемке оказал Юрий Юдаев.

«Мы уже четыре года подряд проводим акцию «Огненные картины войны», — заявила руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов муниципального округа Луховицы, лидер луховицких молодогвардейцев Ирина Каштан. — С каждым разом число участников увеличивается. Это и молодогвардейцы, и неравнодушные жители нашего округа. В этом году к нам присоединились сотрудники полиции и военнослужащие. Люди с нетерпением ждут подобных мероприятий, приходят семьями, рассказывают детям о героях и с удовольствием принимают участие».

Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Историческая память» и приурочено ко Дню памяти и скорби — 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Я счастлива быть частью такого события, ведь это большая честь, – поделилась участница акции, молодогвардеец Варвара Голованова. – Молодым людям необходимо изучать историю нашей Родины и чтить память погибших».

Присоединиться к созданию «Огненной картины войны» мог любой желающий, о чем организаторы заранее сообщили в социальных сетях и мессенджерах.

«Мы узнали об акции случайно. Рассказала родным, и мы решили прийти, потому что наши деды воевали и защищали Родину. К счастью, многие вернулись живыми, но были и потери», — рассказала жительница Луховиц Ольга Симонова.

В дополнение к «Огненным картинам войны» организаторы провели митинг, на котором участники почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Иван Николаевич Зубачев родился 15 февраля 1898 года в крестьянской семье в селе Подлесная Слобода. Здесь же он получил образование. После этого работал на Коломенском машиностроительном заводе и участвовал в Гражданской войне, а затем, будучи красноармейцем, отправился на Советско-финскую войну. С мая 1941 года полк, в котором служил Зубачев, был размещён в Брестской крепости, где он и его соратники приняли на себя первый мощный удар, нанесенный фашистской Германией по Советскому Союзу.

Оборона Брестской крепости проходила в чрезвычайно тяжелых условиях. Советские солдаты осознавали невозможность победы в сложившейся ситуации, но не желали сдаваться в плен и прекращать сопротивление, поэтому продолжали сражаться до конца. Иван Николаевич героически защищал крепость, пока не был ранен. После этого он попал в плен. Зубачев скончался в июле 1944 года в застенках фашистского лагеря для военнопленных.

В 1957 году Ивану Николаевичу посмертно был вручен орден Отечественной войны I степени.