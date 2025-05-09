В Луховицах установили «Парту Героя» в память о ветеране Великой Отечественной войны Александре Горбачеве

Это событие стало частью масштабной патриотической акции «Единой России», реализуемой в рамках проекта «Новая школа». Александр Горбачев скончался в феврале этого года в возрасте 101 год.

Глава округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин подчеркнул, что Александр Григорьевич оставил после себя неизгладимый след и богатый жизненный опыт, которым он щедро делился с подрастающим поколением.

«Александр Григорьевич – Герой. Он проявил себя и в боевых действиях, и в мирном труде. Он был и остается для нас примером в делах и поступках, и, прежде всего в том, как трудиться и любить Родину», – сказал Сергей Тимохин.

На торжественное открытие пришла дочь ветерана Елена Кадакина. Она выразила благодарность за сохранение памяти о подвигах советских солдат и отметила важность этой инициативы, особенно в контексте уважения к памяти ее отца.

Первой ученицей, удостоенной чести занять место за «Партой Героя», стала студентка техникума Ангелина Крескина. Она произнесла торжественную клятву, пообещала усердно учиться, добросовестно трудиться и чтить память поколения победителей.

В годы Великой Отечественной войны Александр Григорьевич служил на Украинском фронте, был минометчиком, участвовал в Курской битве. За свои заслуги он удостоен множества наград, включая медали «За Отвагу», «За боевые заслуги» и Жукова, орден Отечественной войны II степени и другие почетные знаки. После демобилизации ветеран посвятил жизнь работе в совхозе «Красная Пойма», ныне известном как племенной завод «Пойма».

Проект «Парта Героя» реализуется в округе Луховицы по инициативе партии «Единая Россия» уже 3 года. Его ключевая задача – увековечить память о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках специальной военной операции и других военных конфликтов, а также о тех, кто внес значительный вклад в развитие малой Родины. На каждой парте размещается портрет героя и краткая биография, рассказывающая о его подвигах и заслугах. В настоящее время в округе Луховицы установлено уже 22 таких «Парты Героя».