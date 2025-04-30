В Луховицах установлены «Парты Героя», посвященные двум участникам Великой Отечественной войны

В рамках патриотической акции, запущенной партийным проектом «Единой России» «Новая школа», в Ловецкой школе муниципального округа Луховицы состоялось открытие двух «Парт Героев». Они посвящены памяти отважных участников Великой Отечественной войны — Михаила Николаевича Зилотина и Николая Александровича Молочуева.

Эта церемония стала важной вехой в работе над общественной инициативой, направленной на сохранение исторической памяти и воспитание молодого поколения. Михаил Николаевич и Николай Александрович, уроженцы села Ловцы, прошли через все тяготы войны, за проявленное мужество и героизм были награждены орденами Славы трех степеней.

Михаил Зилотин сражался на Западном, Брянском и Третьем Белорусском фронтах, а Николай Молочуев сначала служил в мотострелковой бригаде, затем стал командиром отделения автоматчиков в танковой части и участвовал в боевых действиях на Первом Украинском фронте.

«Мы испытываем глубокую гордость за подвиги наших земляков, бережно храним память о прошлом и передаем ее молодому поколению. Радует, что молодежь вдохновляется примером Героев, любит Родину, чтит боевые и трудовые традиции. Именно на таких примерах нужно воспитывать новое поколение», — подчеркнул глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Первыми за именные парты сели учащиеся 11 класса Дарья Келаськина и Данила Холин. В торжественной обстановке они произнесли клятву, пообещав хранить память о Героях, быть достойными гражданами и демонстрировать высокие результаты в учебе.

Проект «Парта Героя», инициированный партией «Единая Россия», успешно реализуется в Луховицком округе уже третий год. Его цель — увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, военнослужащих, принимавших участие в локальных конфликтах, и тех, кто прославил свой край. На каждой парте размещен портрет Героя и краткая биография, рассказывающая о его подвигах и заслугах. В настоящее время в Луховицком округе насчитывается уже 21 такая парта.