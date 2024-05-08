В Луховицах в честь дважды Героя соцтруда Федора Генералова открыли «Парту Героя» в Дединовской школе-интернате

«Отрадно, что в Луховицах проект «Парта Героя» развивается. Ребята узнают о тех, кто совершал доблестные поступки, кто проявил личное мужество и готовность к самопожертвованию. В школах партийцы открыли уже 12 «Парт Героев», и работа над этой инициативой продолжится», — подчеркнул на открытии парты депутат городского округа Луховицы, представитель фракции партии «Единая Россия», участник предварительного голосования Сергей Подболотов Сергей Подболотов.

Мероприятие приурочили к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Федор Степанович Генералов родился в семье луховицких крестьян в 1899 году. Одним из его главных достижений стало открытие колхоза «Красный Октябрь». Именно он инициировал создание товарищества по коллективной обработке земли, которое впоследствии возглавил.

На фронт Федор Степанович ушел добровольцем. Достаточно скоро его отозвали в тыл для проведения различных работ. В 1941-1942 годах луховчанин курировал эвакуацию дойного стада крупного рогатого скота на восток страны. Его самоотверженный труд и инициативность были быстро замечены руководством. Вскоре Генералов был назначен на пост председателя колхоза имени Сталина, расположенный в селе Дединово. До конца своих дней Федор Степанович оставался его главой.

За трудовые успехи и высокую продуктивность животноводства в 1949 и 1957 годах луховчанину присваивали звание Героя соцтруд. Федор Степанович ушел из жизни в 1962 году.

«Федор Степанович — пример, как надо трудиться на благо Родины. Это земляк, которым луховичане гордятся, память о котором передают из поколения в поколение. Он поднимал предприятие в непростое послевоенное время, и благодаря его вкладу в том числе, городской округ Луховицы считается аграрной столицей Подмосковья», — сказал секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Проект «Парта Героя» инициирован «Единой России», которая реализует его в рамках программы «Новая школа». Участие в акции принимает вся Россия. В образовательных учреждениях устанавливаются парты, которые увековечивают память о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм и отвагу в разные исторические периоды России.

Так, появляются парты, напоминающие о подвигах солдат во время ВОВ, участников специальной военной операции и локальных конфликтов, Героях труда. Сидеть за партами имеют честь те школьники, которые показывают высокую успеваемость, ведут активную социальную жизнь.

Право первой сесть за «Парту Героя», открытую в честь Федора Степановича, получила ученица восьмого класса Мария Соломатина. Школьница учится на отлично, регулярно принимает участие в предметных олимпиадах и творческих конкурсах.