В Луховицах в третью годовщину начала СВО наградили волонтеров

В Заречье представители администрации и общественности округа Луховицы вручили награды волонтерам, которые с начала спецоперации активно помогали бойцам и их семьям, участвовали в гуманитарных проектах и совершали другие добрые дела.

Депутаты окружного Совета из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова и Сергей Подболотов, а также представитель администрации Любовь Беленовская лично поблагодарили волонтеров. Неравнодушным жителям, активным участникам общественно полезной деятельности, передали грамоты от имени секретаря регионального партотделения Игоря Брынцалова.

Среди награжденных — коллектив первичной общественной организации Совета ветеранов в поселке Белоомут, председателем которой является Галина Никишова, а также работники научно-производственной организации «Штурм — снаряжение и экипировка». Каждое из этих сообществ отличается единством, отзывчивостью и преданностью своему делу.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Луховицы ]