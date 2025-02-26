В Луховицах в третью годовщину начала СВО наградили волонтеров
Фото: [пресс-служба администрации м.о. Луховицы]
В Заречье представители администрации и общественности округа Луховицы вручили награды волонтерам, которые с начала спецоперации активно помогали бойцам и их семьям, участвовали в гуманитарных проектах и совершали другие добрые дела.
Депутаты окружного Совета из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова и Сергей Подболотов, а также представитель администрации Любовь Беленовская лично поблагодарили волонтеров. Неравнодушным жителям, активным участникам общественно полезной деятельности, передали грамоты от имени секретаря регионального партотделения Игоря Брынцалова.
Среди награжденных — коллектив первичной общественной организации Совета ветеранов в поселке Белоомут, председателем которой является Галина Никишова, а также работники научно-производственной организации «Штурм — снаряжение и экипировка». Каждое из этих сообществ отличается единством, отзывчивостью и преданностью своему делу.
Фото: [пресс-служба администрации м.о. Луховицы]
«Разные люди вносят посильный вклад, чтобы улучшить ситуацию хотя бы для одного бойца или боевого расчета. Общественный совет предприятия «Штурм — снаряжение и экипировка» не раз участвовал в гуманитарных миссиях, живо отзывается на просьбы для нужд СВО», — отметила Валентина Строкова.