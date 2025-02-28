В Луховицах ветеранов порадовали праздником в честь Масленицы

Представители луховицкого отделения «Единой России» и молодогвардейцы провели для ветеранов яркое и вкусное мероприятие в честь Масленицы. Праздник состоялся в выставочном зале историко-художественного музея.

Праздник в Луховицах включил в себя творческий вечер, мастер-класс и теплые беседы за чаепитием. Для ветеранов напекли блины, в том числе помогали с этим депутаты окружного Совета депутатов «ЕР» Ирина Каштан и Дмитрий Силаев.

Мероприятие прошло в дружественной непринужденной обстановке. Ветераны также принесли блины и домашнюю выпечку, разделив ее со всеми гостями праздника. Представители старшего поколения пообщались с активистами, смогли дать советы молодым людям и поделиться своим опытом, в том числе по выпечке блинов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]