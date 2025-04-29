В Луховицах выбрали «Мисс муниципального округа — 2025»

Организаторами яркого мероприятия выступили молодежный центр «Юнимакс» совместно с местным отделением политической партии «Единая Россия» при поддержке администрации округа и Дома культуры «Старт». Конкурс был посвящен теме искусства и стал частью реализации проекта «Лидерство — это реальность», инициированного местными единороссами.

За звание главной красавицы округа боролись девять прекрасных девушек. Участниц ждали четыре непростых этапа: представление, дефиле, ораторское выступление и творческий номер. Каждая подготовила видеовизитку, демонстрирующую ее индивидуальность, и представила свои таланты на сцене. В ходе дефиле девушки воплощали образы, вдохновленные любимыми песнями, а в ораторском конкурсе высказывались на тему цитат, выбранных случайным образом.

Второе место, звание «Вице-мисс муниципального округа Луховицы – 2025», было присуждено Елизавете Игнатовой, а корону «Мисс года» завоевала Кристина Денисова – волонтер общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Девушка не впервые участвует в этом конкурсе.

«За победу боролась три года. Своим примером я показала, что никогда не нужно сдаваться, а следует идти к поставленной цели. Спасибо всем, кто болел за меня», – сказала Кристина.

Председателем жюри конкурса стал глава Луховицкого муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин. Он отметил высокий уровень подготовки и старания участниц.

«Это было самое зрелищное и масштабное событие этой весны. Девушки проявили себя с лучшей стороны, отлично подготовились к каждому этапу. Приятно видеть на сцене таких целеустремленных и очаровательных конкурсанток. Огромные молодцы! Каждая заслужила признание и получила звание победительницы в своей номинации, а титулы «Мисс» и «Вице-Мисс» достались не только обладательницам красоты и таланта, но и девушкам с активной жизненной позицией», — заявил Сергей Тимохин.

Спонсоры вручили участницам ценные подарки и букеты цветов. Каждая из девушек отмечена специальным званием в одной из номинаций.