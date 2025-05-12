В Луховицах заложен «Сад Памяти» на Аллее Славы

Акция прошла в живописном уголке, прилегающем к Аллее Славы, в зоне для прогулок. Участники мероприятия, объединившись, высадили девять молодых лип и один каштан, которые станут символичным, живым памятником подвигу героев Великой Отечественной войны.

Инициатива нашла поддержку у представителей местной власти, окружного отделения партии «Единая Россия», депутатов муниципального Совета, сотрудников прокуратуры и судебных приставов, а также активных волонтеров. Организация мероприятия была осуществлена в рамках проекта «Городская среда», реализуемого партией «Единая Россия».

«Каждое посаженное дерево – это не просто растение, это символ преемственности поколений. Подобные мероприятия позволяют передать будущим поколениям память о самоотверженном подвиге наших предков», – заявил глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Он также отметил, что посадка деревьев производилась с учетом всех необходимых агротехнических требований. В дальнейшем будет организован регулярный уход за «Садом Памяти», чтобы он превратился в значимую и запоминающуюся часть Аллеи Славы.