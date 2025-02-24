В Луховицах завершилась акция по сбору помощи для участников СВО «Тепло для Героя»

Акция проводилась в общественной приемной местного отделения партии. Ее целью стал сбор гуманитарной помощи для дальнейшего отправления военнослужащим РФ в зону СВО. В акции приняло участие большое количество неравнодушных горожан. Им содействовали окружные депутаты из «Единой России», партийные активисты, молодогвардейцы, представители Совета ветеранов, «Союза пенсионеров Подмосковья», всероссийского общества инвалидов и общества инвалидов по зрению. Опыт сбора помощи у округа большой, поэтому горожане четко знают потребности участников спецоперации.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

«Каждого, кто оказал поддержку нашим защитникам и проявил солидарность в это непростое время, сердечно благодарим. Гуманитарный груз собран из продуктов с длительным сроком хранения, одежды, средств личной гигиены и теплых вещей, писем и рисунков от ребят из патриотического клуба «Белые журавли» и изостудии «Клякса», бытовой техники», — сказала руководитель общественной приемной местного отделения «Единой России» Наталья Шаханова.

В зону спецоперации гуманитарный груз доставит волонтерская группа «Брат за брата». Груз уже передали луховицкие партийцы. С начала СВО партийцы и молодогвардейцы отправили на фронт свыше 450 тонн гумпомощи. Военнослужащим также доставляют маскировочные сети и окопные свечи, которые на территории округа специально для нужд бойцов изготавливают общественники.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]