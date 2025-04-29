Прототип МС-21 успешно завершил первый полет в Иркутске

Прототип среднемагистрального авиалайнера МС-21, оснащенного новейшими российскими компонентами и системами, успешно совершил свой первый полет, поднявшись с взлетно-посадочной полосы Иркутского авиационного завода, входящего в состав корпорации «Яковлев» (часть ОАК, принадлежащей Ростеху). Информацию об этом обнародовала пресс-служба Ростеха.

Во время испытательного полета оценивалась работа российской авионики, а также систем электропитания и климат-контроля. Самолет провел в воздухе 75 мин, достигнув скорости в 580 км/ч и высоты 3000 м.

Глава ОАК Вадим Бадеха сообщил о планах по перебазированию самолета в Жуковский для продолжения сертификационных испытаний. Он также отметил, что продолжается работа над полностью импортозамещенным МС-21, который в настоящее время находится на финальной стадии сборки и присоединится к летным испытаниям позднее.

В программе испытаний по замене иностранных комплектующих примут участие два модернизированных прототипа МС-21. Ранее эти самолеты использовались для сертификации с иностранными системами.

На авиалайнере, выполнившем полет 29 апреля 2025 года, было произведено замещение ряда импортных систем. В частности, самолет получил отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, включающий коммутаторы, вычислительные устройства, навигационные приборы, вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования и регулирования давления, осветительное оборудование и панели управления системами.

этого, российские компоненты были интегрированы в систему электроснабжения, гидравлическую систему и шасси. Авиаконструкторы заменили около 80 иностранных систем и агрегатов с целью снижения зависимости от зарубежных поставщиков и ограничений.

МС-21 — это пассажирский самолет нового поколения для среднемагистральных авиалиний. Этот лайнер, созданный с использованием передовых технологий, ориентирован на самый востребованный сегмент рынка авиаперевозок.

Ранее сообщалось, что пилоту сгоревшего в аэропорту Шереметьево Superjet вынесли приговор.