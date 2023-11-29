В Магадане бездетная женщина заявила о пропаже ребенка, чтобы подстегнуть полицейских

В Магадане женщина обратилась в полицию с заявлением, что у нее таксист украл ребенка. Позже выяснилось, что она обманула стражей порядка. Об этом случае рассказала пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители активно включились в розыск и быстро нашли таксиста. Однако никакого ребенка у него не было.

Оказалост, что заявлением о пропавшем ребенке дама решила подстегнуть полицейских, чтобы те побыстрее нашли собаку породу чихуахуа.

Таксист рассказал, что подвыпившая женщина оставила в машине собаку и вещи и попросила подождать ее возле торгового центра. Пассажирка долго не возвращалась, и водитель сумел связаться с ее родственниками. Он сообщил им, что больше ждать не может и готов привезти вещи и собаку.

Женщине пришлось признаться, что она обманула полицейских. Теперь в отношении ее самой ведется проверка.