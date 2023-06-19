В Магадане медведь напал на четверых людей в черте города

От лап хищника пострадали несколько человек. Один умер, а остальные попали в больницу. Причины нападения анализирует Олег Косолапов. Об этом сообщает «Газета.ру»

Тело мужчины обнаружили утром недалеко от частного сектора. На его теле зафиксированы следы медвежьего нападения. На данный момент проводится поиск родственников пострадавшего. Следственный комитет уже ведет проверку произошедшего.

По словам главы магаданского министерства природы и экологии, животные мигрировали из леса после того, как местные жители начали их активно подкармливать. И дело даже не в мусоре, который животные могли найти самостоятельно. Целенаправленная прикормка диких животных становится причиной того, что они перестают бояться людей.