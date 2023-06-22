В Магадане нашли растерзанную медведем женщину

По данным следствия, последние несколько дней женщина считалась пропавшей, ее поисками занимались полиция и волонтеры. В конце концов, пропавшую удалось найти в местном лесу. К сожалению, женщина погибла, следы на теле указывают, что ее убил медведь. Сейчас следователи проводят проверку по статье «Убийство».

Сообщается, что это стало не первым нападением хищника. Ранее на этой неделе в лесу уже находили труп мужчины с характерными укусами, а еще три человека оказались в медицинских учреждениях после нападения медведя.