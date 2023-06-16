В магазине Саратовской области пожилой мужчина выстрелил в молодого юношу

Стало известно, что пенсионер, которому на момент происшествия было 70 лет, сделал выстрел из охотничьего ружья, находясь в магазине, и попал в 20-летнего молодого человека. Об этом сообщает издание «Vse42.ru»

В четверг 15 июня произошел инцидент в магазине города Ртищево, что в Саратовской области. Пожилой пенсионер принес с собой ружье и, выстрелив, попал в молодого мужчину. Сейчас потерпевший от огнестрельного ранения находится в медицинском учреждении и получает необходимую помощь.

По данным признакам преступления возбудили уголовное дело за покушение на убийство человека. Стрелок задержан, а место, где произошло происшествие, досмотрено. Сейчас касательно пенсионера происходит решение вопроса о выборе меры наказания. Информацией поделилось следственное управление Следственного комитета региона.