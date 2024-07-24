В Махачкале арестовали аниматора, который устроил смертельный пожар на квесте

В Махачкале арестован аниматор, по вине которого в квест-руме «Дома ужасов» произошел пожар, унесший жизни двух девушек, пишет SHOT .

18-летнего Шамиля И. отправили в следственный изолятор (СИЗО) до 21 сентября 2024-го года.

Трагедия в хоррор-квесте произошла вечером 21 июля. В этот день молодые люди, среди которых были две девушки и два парня, решили испытать «острые ощущения». Как писали СМИ, пожар начался в небольшом подвальном помещении, когда там уже проходила программа квеста. Отмечалось, что одна из девушек была закована в наручники, из-за чего выбраться самостоятельно из горящей комнаты она не смогла.

Ей на помощь пришла подруга, которая пыталась освободить девушку. Несмотря на все усилия, девушки погибли. По данным Минздрава Республики Дагестан, одна девушка сгорела заживо, вторая — задохнулась от угарного газа.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Ранее полиция задержала второго аниматора, участвовавшего в квесте. Молодой человек признался, что возгорание произошло из-за перчатки, которая была обмочена бензином.

Ранее мы сообщали, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал запретить хоррор-квесты после трагедии в Махачкале.