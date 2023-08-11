В Махачкале подросток умер от разряда тока на вагоне-цистерне

Как пишет агентство «РИА Новости» , несовершеннолетний погиб из-за удара тока. Все из-за того, что юноша залез на вагон-цистерну.

Согласно поступившей информации, инцидент произошел днем в четверг, десятого августа. Как выяснилось, подросток решил залезть на вагон-цистерну и коснуться контактного провода. Из-за этого юноша и погиб, поскольку получил сильный удар «электрической дугой от контактной электросети». В результате возбудили уголовное дело.

Стоит отметить, что в Дагестане на ЖД-станциях иногда случаются такие инциденты. Молодые люди травмируют себя случайно или специально. Например, в июле настоящего года так же ударило студента образовательного учреждения. Сообщается, что он тоже залез на вагон-цистерну. В результате парень получил немало ожогов. Его доставили в медицинское учреждение.