В Махачкале произошла массовая драка подростков с травматическим оружием

Как сообщает агентство «РИА Новости» , в настоящее время полиция активно работает над тем, чтобы установить личности участников происшествия, а также принять необходимые меры.

В Махачкале, столице Дагестана, произошла массовая драка с участием школьников, в которой было использовано травматическое оружие. Полиция сейчас устанавливает личности участников инцидента, а также выясняет все причины и обстоятельства. По предварительным данным, в потасовке приняли участие несколько десятков школьников.

Известно, что обычный конфликт между школьниками, возможно, связанный с личными разногласиями, перешел в стрельбу из травматического оружия. А это стало серьезной угрозой для здоровья и безопасности школьников.

Важно определить, каким образом травматическое оружие попало в руки несовершеннолетних и почему стрельба стала частью конфликта.