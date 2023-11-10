В Малайзии политика впервые приговорили к телесному наказанию
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Суд в Малайзии впервые назначил телесное наказание политику, сообщает агентство Bernama.
Бывший министр молодежи и спорта 30-летний Саед Саддик Абдул Рахман был осужден за коррупцию и получил многоуровневое наказание. Его приговорили к семи годам тюрьмы, денежному штрафу в размере 10 млн ринггитов ($2,1 млн) и двум ударам тростью.
Рахман признал обвинения в незаконном присвоении имущества, злоупотреблении властью и отмывании денег. Однако он намеревается подать апелляцию на столь суровое решение суда.