В Малайзии политика впервые приговорили к телесному наказанию

Бывший министр молодежи и спорта 30-летний Саед Саддик Абдул Рахман был осужден за коррупцию и получил многоуровневое наказание. Его приговорили к семи годам тюрьмы, денежному штрафу в размере 10 млн ринггитов ($2,1 млн) и двум ударам тростью.

Рахман признал обвинения в незаконном присвоении имущества, злоупотреблении властью и отмывании денег. Однако он намеревается подать апелляцию на столь суровое решение суда.