В Малиновом овраге Звенигорода установили символ города – колокол

В Малиновом овраге Звенигорода установили символ древнего города – колокол. Как рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, колокол служил 20 лет: его сняли со звонницы Саввино-Сторожевского монастыря в прошлом году и установили вместо него воссозданную копию знаменитого Большого Благовестного колокола, который был отлит в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича и погиб во время Великой Отечественной войны.

«Старый колокол планировали отправить на переплавку. Но я настоял, чтобы его установили в Малиновый овраг в качестве украшения центра города и новой достопримечательности. Колокол — символ Звенигорода, он отражен в гербе. Нашел под этот проект финансирование из внебюджетных источников. Вокруг колокола благоустроим небольшое общественное пространство: сделаем здесь дорожки из брусчатки, поставим лавочки и новое освещение. Откроем этот объект на День города», — сообщил Андрей Иванов.

Добавим, что колокол, который теперь украшает Малиновый овраг, был отлит в 2003 году на Воронежском колокольном заводе. В верхней его части изображены 12 православных праздников, а в нижней — икона Божьей Матери.