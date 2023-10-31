В Марий Эл мужчину, сбившего мотоцикл с подростками, осудили на 12 лет колонии

Вождение в нетрезвом виде опасно не только для того, кто находится за рулем транспортного средства, но и для других участников дорожного движения.

Стало известно, что еще в сентябре прошлого года пьяный мужчина ехал по Мари-Турекскому району Республики. В итоге водитель автомобиля столкнулся с мотоциклом, когда выехал на встречную полосу. Как пишет агентство «РИА Новости», мотоциклом управлял подросток, а вместе с ним ехал несовершеннолетний пассажир.

Из-за столкновения с автомобилем водитель транспортного средства погиб на месте происшествия, а его пассажир отделался травмами, которые, к слову, нанес 41-летний мужчина, изначально врезавшийся в мотоциклиста. Автомобилист пнул и без того раненного подростка, отобрал у него мобильный телефон и около часа не предпринимал никаких попыток помочь пострадавшему. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его осудили на двенадцать лет колонии общего режима, как сообщили в прокуратуре Республики.