В Марий Эл трехлетний ребенок случайно завел автомобиль и сбил пешехода

Инцидент произошел из-за того, что малыш находился один в транспортном средстве. Мужчина оставил его без присмотра, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

В Горномарийском районе Марий Эл произошел несчастный случай. Вечером в воскресенье, 4 августа, в деревне Алманово мужчина оставил трехлетнего ребенка одного в автомобиле. Малыш по неосторожности завел машину и сбил 28-летнюю местную жительницу, проходившую мимо.

Согласно информации, полученной от Госавтоинспекции республики, пострадавшая девушка получила травмы из-за наезда транспортного средства. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Хакасии маленькая девочка лишилась пальца по вине отца-мотоциклиста.