В Марий Эл трехлетний ребенок случайно завел автомобиль и сбил пешехода
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Инцидент произошел из-за того, что малыш находился один в транспортном средстве. Мужчина оставил его без присмотра, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
В Горномарийском районе Марий Эл произошел несчастный случай. Вечером в воскресенье, 4 августа, в деревне Алманово мужчина оставил трехлетнего ребенка одного в автомобиле. Малыш по неосторожности завел машину и сбил 28-летнюю местную жительницу, проходившую мимо.
Согласно информации, полученной от Госавтоинспекции республики, пострадавшая девушка получила травмы из-за наезда транспортного средства. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Хакасии маленькая девочка лишилась пальца по вине отца-мотоциклиста.