В Мариуполе открылся центр детского творчества «Кванториум»

Очень важно создавать пространства, которые станут точками притяжения для детей. Одно из таких мест появилось и в Мариуполе, о чем пишет сайт aif.ru .

Марат Хуснуллин, являясь заместителем председателя правительства России, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Согласно предоставленной информации, он, вместе Денисом Пушилиным, главой ДНР, открыл в Мариуполе центр детского творчества под названием «Кванториум».

Известно, что центр рассчитан на 135 детей, которые смогут посещать в нем несколько созданных тематических аудиторий. К слову, ребята уже с удовольствием это делают. Пушилин уверен, что появление подобных центров можно в будущем ожидать и в других городах Донецкой Народной Республики. К слову, он также признался в том, что хотел бы иметь что-то такое в свои детские годы.