В Марокко от землетрясения погибли 231 человек, десятки тел продолжают доставать из под завалов
Фото: [скриншот с видео]
По всему Марокко в настоящее время спасатели проводят операции по извлечению тел погибших и пострадавших от ночного землетрясения, унесшего сотни человеческих жизней.
МВД Марокко обновило данные по жертвам. К настоящей минуте подтверждена гибель не менее 231 человека.
«Экстренные службы и простые граждане пытаются доставать людей оказавшихся под завалами, больницы заполняются пострадавшими», - приводится в заявлении МВД Марокко в аккаунте ведомства в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Марокко погибли 93 человека.