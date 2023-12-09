В машине на парковке в Екатеринбурге нашли двух голых и мертвых парня и девушку

Трупы парня и девушки в одном из припаркованных автомобилей обнаружили в субботу днем, 9 декабря, жильцы дома на улице Чкалова в Екатеринбурге. Как сообщили в полиции, предварительная версия гибели молодых людей 2000 года рождения - отравление угарным газом.

По словам очевидцев, опубликованных в местных пабликах, погибшие парень и девушка сидели на заднем сидении в одинаковом положении. Отмечается, что окоченевшие трупы полностью раздеты, у мужчины у рта запеклась пена и кровь.

«Мы с корешом отходили и увидели тачку с открытым окном <…> у мужика шла пена и кровь изо рта, оба погибших сидели в одинаковом положении», — сообщил очевидец.

В настоящее время полиция Екатеринбурга выясняет все подробности инцидента. Назначены проведение судмедэкспертиз.