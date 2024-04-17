В массовом ДТП по Самарой пострадали шестеро

По данным издания, на указанном участке дороги произошло ДТП с участием трех машин: там столкнулись Volkswagen Polo, ВАЗ-2107 и Lada Kalina. В массовом дорожном инциденте пострадали шестеро, из них трое оказались детьми, их всех доставили в больницу.

Известно, что травмы получил и водитель «Лады», а также пятеро пассажиров ВАЗа, среди которых четверо несовершеннолетних (по официальным данным от ГИБДД). Полицейские опрашивают очевидцев дорожного инцидента, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Другие подробности уточняются.