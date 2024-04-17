В массовом ДТП по Самарой пострадали шестеро
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В Кинельском районе Самарской области на 38 километре автодороги Бугуруслан Самара произошло серьезное ДТП. Подробности приводит РИА Новости вечером среды, 17 апреля.
По данным издания, на указанном участке дороги произошло ДТП с участием трех машин: там столкнулись Volkswagen Polo, ВАЗ-2107 и Lada Kalina. В массовом дорожном инциденте пострадали шестеро, из них трое оказались детьми, их всех доставили в больницу.
Известно, что травмы получил и водитель «Лады», а также пятеро пассажиров ВАЗа, среди которых четверо несовершеннолетних (по официальным данным от ГИБДД). Полицейские опрашивают очевидцев дорожного инцидента, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Другие подробности уточняются.