В МЧС объяснили появление в Уфе «багровых рек»

В ГУ МЧС Башкортостана объяснили причину появления красных луж, появившихся на некоторых улицах Уфы после дождя.

В ведомстве пояснили, что необычное явление произошло из-за небрежности рабочих ООО «ОЗНХ-Сервис», просыпавших безвредный краситель.

По данным МЧС, дождь размыл вещество известное как родамин С. Краситель не имеет запаха, используется в пищевой и косметической промышленности, а также для окраски тканей.

Глава Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов сообщил, что администрация взяла ситуацию на свой контроль, дороги уже промывают от «багровых рек».