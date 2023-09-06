В МЧС подготовили курс обучения психологов для работы с участниками СВО

ЦЭПП МЧС России и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» разработали курсы для обучения психологов по работе с участниками СВО и их семьями. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информацию из ведомственной пресс-службы.

В МЧС рассказали, что этот проект поможет сохранить, поддержать и восстановить здоровье участников СВО и их семей. Там отметили, что вопрос является деликатным, поэтому возникла надобность в проекте, который сможет подготовить российских психологов к такой тонкой работе. В пресс-службе также уточнили, что проходить курсы будут не только психологи, но и социальные и медицинские работники, волонтеры и сотрудники различных государственных органов.

Сообщается, что специалисты смогут пройти обучение в заочной, гибридной и очной форме. Лекции будут проводить специалисты психологической службы ведомства с практическим опытом.