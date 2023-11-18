В МЧС РФ заявили, что еще 120 эвакуированных из Газы россиян доставят в Москву

Ведомство опубликовало соответствующую информацию у себя на странице в соцсетях. Информацией оттуда также поделились в RT .

Стало известно, что группу из 120 россиян, которые до этого были эвакуированы из Газы, перенаправят в Москву. В столицу России прибудет очередной специальный борт МЧС РФ, где будут находиться 120 эвакуированных граждан нашей страны с членами их семей. За весь период МЧС удалось эвакуировать более 500 человек из сектора Газа.

Стоит напомнить, ранее мы уже писали о том, что через египетский КПП «Рафах» из Газы эвакуировали третью группу россиян из сорока человек. Изначально из сектора Газа всех доставили в Каир – именно там развернулся оперативный штаб МЧС России. Потом оттуда граждан нашей страны отправили в Москву.