В МЧС России сообщили о найденных мужчинах, ранее потерявшихся в тайге Хабаровского края

Стало известно, что потерявшихся в тайге Хабаровского края мужчин удалось найти. Как выяснилось, их местонахождение было обнаружено с воздуха, о чем пишет RT .

Согласно информации, которую предоставило ведомство, мужчины сплавлялись по реке. Через некоторое время она заметно обмелела. Из-за этого добраться до конечной точки маршрута с помощью той же лодки стало невозможно. А местные жители приняли решение двигаться дальше на «своих двоих» - пешком через тайгу.

Сотрудники МЧС пролетали вдоль реки, а потом заметили, как снизу, на небольшой стоянке, люди махали руками и громко кричали, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. В итоге, мужчин спасли и доставили в поселок Березовый. Их состояние оценивается как удовлетворительное.