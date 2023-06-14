В МЧС заявили, что около 50 дворов оказались подтоплены из-за ливней, обрушившихся на Краснодарский край

Приусадебные участки в, как минимум, пяти населенных пунктах остались затопленными после мощных ливней. Их число достигает 49, о чем пишет RT

О затоплении населенных пунктов заявила пресс-служба Государственного управления МЧС по данному региону. Ливни подтопили почти 50 приусадебных участков в Краснодарском крае. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Помимо участков также пострадали и другие строения. Так оказались размытыми два моста, предназначенных для автомобильного сообщения. Ливни не смогли не коснуться и одного мостового сооружения. До этого стало известно, что ранее установленный режим ЧС сняли в Левашинском районе Дагестанской Республики. Она сильно пострадала от погодных условий, в ходе которых выпадали обильные дожди и град.