В медицинские учреждения Чехова устроились 19 новых специалистов

В Чеховскую областную больницу с начала года устроились 19 новых сотрудников. Кроме того, штат среднего медперсонала пополнился почти на полсотни человек. Об этом рассказали на сайте администрации муниципалитета.

Так, в медучреждение трудоустроились пять врачей-специалистов, пять участковых, шесть педиатров, а также врач общей практики, врач-терапевт и врач приемного отделения.

Некоторые доктора стали участниками губернаторских программ: один из них устроился по проекту «Приведи друга», а другой стал участковым педиатром в деревне Крюково в рамках программы «Земского доктора». Помимо этого, врачи могут принять участие и в программе «Социальная ипотека»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не раз заявлял, что поддержка медицинских работников — один из приоритетов в работе правительства региона, чтобы не упускать профессионалов и привлекать новые кадры в медицинские учреждения Московской области.