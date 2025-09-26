В Мексике мать-медсестра отправила 14-летнюю дочь на смертельную операцию по увеличению груди

Поводом стала гибель 14-летней пациентки, которой он провел ряд обширных косметических операций, включая липосакцию и увеличение груди.

Согласно материалам расследования, несовершеннолетняя Палома незадолго до своего 15-летия подверглась хирургическому вмешательству по коррекции груди, подтяжке лица и удалению жировых отложений. Все процедуры были проведены тайно от отца девушки, Карлоса Арельяно, узнавшего о случившемся лишь во время прощания с дочерью. Именно тогда родные обнаружили на теле Паломы послеоперационные шрамы и имплантаты, сообщает Daily Mail.

Спустя неделю после операций у подростка произошла остановка сердца, приведшая к тяжелому отеку мозга. Несмотря на введение в искусственную кому и подключение к аппарату жизнеобеспечения, спасти ее не удалось.

Особый общественный резонанс вызвало то, что мать погибшей, Палома Эскобедо Киньонес, работавшая медсестрой в той же клинике, скрыла истинные причины трагедии от отца девочки, сообщив ему о заражении COVID-19. Клиника принадлежала бойфренду женщины – фигуранту данного дела.

Инцидент привлек внимание властей: президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала оказать семье всю необходимую поддержку. Прокуратура ведет расследование по статье о преступной халатности медицинского персонала.

Ранее телеведущая Борисова раскрыла, почему разрешила дочери увеличить грудь и ягодицы.